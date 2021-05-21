İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalardan detaylar
Filistinli gençlere Drone ile havadan gaz bombası atması
Göstericiler taş atarak ve lastik yakarak karşılık vermesi
RAMALLAH – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 82 Filistinli yaralandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 82 yaralı - Son Dakika