Son Dakika Haberleri: İsrail Güçlerinden Cami Baskını: 3 Yaralı - Ramallah

İsrail Güçlerinden Cami Baskını: 3 Yaralı - Ramallah

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinli gençlerin yoldan geçen araçları ve İsrail güçlerinin zırhlı araçlarını taşlaması İsrail güçlerinin ses bombası atması İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunması Yaralanan ve fenalaşanların taşınması İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistinli gençlerin yoldan geçen araçları ve İsrail güçlerinin zırhlı araçlarını taşlaması
İsrail güçlerinin ses bombası atması
İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunması
Yaralanan ve fenalaşanların taşınması İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde camiye düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haber göre, kamufle olmuş bir grup İsrail gücü Ramallah'ta bulunan Cemal Abdulnasır Camisine baskın düzenleyerek Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığında görevli Hamza Ganem'i gözaltına aldı.

Caminin güvenlik kamera kayıtlarına da el koyduğu belirtilen timin Ramallah'tan çıkışını kolaylaştırmak için bölgeye İsrail askerleri geldi.

Baskını haber alarak bölgeye gelen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri baskına tepki gösteren kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 Filistinli hafif şekilde yaralandı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis yaptığı yazılı açıklamayla baskını kınayarak uluslararası camiayı Müslümanlar ve Hristiyanlara ait kutsal yerleri İsrail saldırılarından korumaya çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Şiddetli Yağış Bekleniyor Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi

Babası Tarafından Zorla Evlendiren Genç Kadın, Canlı Yayında İsyan Etti: Ben Yaşadım, Kardeşlerim Yaşamasın Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:51:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Güçlerinden Cami Baskını: 3 Yaralı - Ramallah
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]