İsrail güçlerinden Cenin'de Filistinlilere saldırı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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İsrail güçlerinden Cenin'de Filistinlilere saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

09.04.2022 15:35
İsrail güçlerinden Cenin'de Filistinlilere saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail güçlerinin düzenlediği askeri operasyonlarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail güçlerinin düzenlediği askeri operasyonlarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki mülteci kampında İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle 1 Filistinlinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'de saldırı düzenlediği belirtilen Filistinlinin evine operasyon düzenleyerek ailenin teslim olmasını istedi. İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle, kampta yaşadığı öğrenilen Ahmad Saadi kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişiden 2'sinin karınların vurulduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken, 11 yaralının durumunun stabil olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu bugünden itibaren, Batı Şeria'da konuşlanan askerlere 3 yeni taburun destek vereceğini duyurdu. İsrail ordusunun resmi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Ordu temas hattını ve İsrail halkının güvenliğini sağlamaya tüm gücüyle devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - CENİN

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Batı Şeria, Filistin, Saldırı, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçlerinden Cenin'de Filistinlilere saldırı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika


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