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İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (2)
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail güçlerinin attığı biber gazına maruz kalan Filistinli çocuklar ve ailesi Gazetecilerin Filistinli aileyi bölgeden uzaklaştırması Biber gazından etkilenen gazeteciler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip...
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:25 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail güçlerinin attığı biber gazına maruz kalan Filistinli çocuklar ve ailesi
Gazetecilerin Filistinli aileyi bölgeden uzaklaştırması
Biber gazından etkilenen gazeteciler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu plastik mermiyle gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi. Göstericiler sol gözlerini bandajla kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti. İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalede bulunduğu sırada bölgeden geçmekte olan Filistinli anne ve çocukları gazdan etkilendi.
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