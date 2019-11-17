Son Dakika Haberleri: İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1)
Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1) - Son Dakika

İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin sol gözlerini kapatması İsrail güçlerinin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi Bir göstericinin göz altına alınması İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin sol gözlerini kapatması

İsrail güçlerinin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi

Bir göstericinin göz altına alınması İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu plastik mermiyle gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi. Göstericiler sol gözlerini bandajla kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti. İsrail güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1)

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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