İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale - Son Dakika

İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale

24.11.2020 17:38
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale, System.String[]

İsrail güçleri, Filistin'in Ürdün Vadisi bölgesinde Hamsa köyünün yıkılmasını protesto eden Filistinli göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

İsrail güçleri, Filistin'in Ürdün Vadisi bölgesinde Hamsa köyünün yıkılmasını protesto eden Filistinli göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonucu onlarca göstericinin yaralandı.

İsrail güçleri, Filistin'in Ürdün Vadisi bölgesinde Hamsa köyünün yıkılmasını protesto eden Filistinli bir gruba biber gazı ve şok kapsülleriyle müdahale etti. Müdahale sonucu onlarca göstericinin yaralandığı ifade edildi. Yerel medya, Hamsa köyüne ulaşan birçok yolun İsrail güçleri tarafından kapatıldığı ve göstericilerin engellendiğini duyurdu.


- Filistin
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale - Son Dakika


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