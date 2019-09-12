Son Dakika Haberleri: İsrail güçlerinden Filistinli partinin ofisine baskın
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İsrail güçlerinden Filistinli partinin ofisine baskın

21 dakika önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FDHKC) ait ofise baskın düzenledi.

İsrail güçlerinden Filistinli partinin ofisine baskın, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FDHKC) ait ofise baskın düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki partilerden FDHKC'nin Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Ramallah'taki ofise düzenlediği baskında cihaz, kitap, broşür ve bayraklara el koyduğunu belirtti.

"İşgal güçleri, Filistin halkının direniş mücadelesini susturmaya çalışıyor ancak başaramayacak." diyen Abdulkerim, Filistin direnişinin devam edeceğini vurguladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail güçleri, Ramallah'taki FDHKC ofisine düzenlediği baskında bilgisayarlara el koydu, ofise ve içindeki eşyalara zarar verdi.

Baskın sırasında ayrıca İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, arbede sırasında gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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