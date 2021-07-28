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İsrail güçlerinden Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralı - Son Dakika

İsrail güçlerinden Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralı

28.07.2021 09:12

İsrail güçlerinin, Ürdün ile Batı Şeria arasında yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde protesto düzenleyen Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 158 kişi yaralanırken, Nablus kentinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin, Ürdün ile Batı Şeria arasında yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde protesto düzenleyen Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 158 kişi yaralanırken, Nablus kentinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ürdün ile Batı Şeria arasında yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Ayn el Hilve bölgesi yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, İsrail'in yerleşim politikasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Filistinli Duvar ve Yerleşime Karşı Direniş Komitesi ile Filistinli ulusal gruplar tarafından düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in yerleşim politikasını kınadı. Olay yerine gelen İsrail güçleri ise, protestoculara biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 20'si plastik mermi, 46'si biber gazı, 92'si göz yaşartıcı gaz ile olmak üzere toplam 158 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar arasında Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi Valisi Yunus El Assi ve Duvara ve Yerleşimlere Karşı Direniş Komisyonu Başkanı Velid Assaf'ın olduğu da belirtildi.

Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Nablus'un güneyinde yer alan Beyta kasabası yakınlarında İsrail askerleri, Filistin halkına ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan 41 yaşındaki Shadi Omar Lotfi Salim'in hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail askerlerinin Salim'in cansız bedeninin ele geçirdiği ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail güçlerinden Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralı
İsrail güçlerinden Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralı
İsrail güçlerinden Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralı

Batı Şeria, Protesto, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü, 158 yaralı - Son Dakika


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