İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı - Son Dakika
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İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı

10.04.2022 12:28
İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı

Filistin'in Batı Şeria bölgesinin Cenin, Tulkarm, Ramallah İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaralandı, 15 kişi ise tutuklandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinin Cenin, Tulkarm, Ramallah İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaralandı, 15 kişi ise tutuklandı.

İsrail ordusu tarafından Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Cenin, Tulkarm, Ramallah şehirlerine saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmalarda toplamda 6 Filistinli yaralandı, 2'si çocuk olmak üzere 15 kişi ise tutuklandı. Batı Şeria bölgesindeki Cenin şehrinde saldırılar nedeniyle çıkan çatışmalarda İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi yaralamasının ardından, yaralılar hastaneye sevk edildi. İsrail güçleri şehirde ayrıca 12 Filistinliyi tutukladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkarm şehrindeki Nur Shams mülteci kampına girerek 1 Filistinliyi gözaltına alırken, çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaralandı. Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah şehrinde ise İsrail güçleri, Dura al-Qar köyünde 14 yaşındaki Atallah Hamdan ve Ahmed Saleh Hoshia isimli 2 Filistinli çocuğu tutukladı.

Filistin hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki saldırılardan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sorumlu olduğunu bildirmişti. - CENİN

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Batı Şeria, Filistin, Saldırı, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı - Son Dakika
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