Üye Girişi
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı

21.08.2021 20:49

- İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın 52 yıl önce Avustralya asıllı bir fanatik tarafından yakılmasının yıldönümü nedeniyle Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2'si ağır olmak üzere 24 Filistinli yaralandı.

- İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı

GAZZE - İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın 52 yıl önce Avustralya asıllı bir fanatik tarafından yakılmasının yıldönümü nedeniyle Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2'si ağır olmak üzere 24 Filistinli yaralandı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından 21 Ağustos 1969'da yakılmasının yıldönümü nedeniyle Gazze'de gösteri düzenlendi. Mescid-i Aksa'yı anmak için Gazze'nin doğusunda "Kudüs'ün Kılıcı Kırılmayacak" sloganıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. İsrail güçleri, barışçıl gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, Filistinlilere ateş açtı. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 24 Filistinlinin yaralandığını, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiğini açıkladı. Bakanlık, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, 10'unun ise çocuk olduğunu belirterek, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun başından vurulduğunu ifade etti.

Üst düzey Hamas yetkilisi İsmail Radwan yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin barışçıl insanlara ateş açma suçunun sorumluluğunu taşıdığını belirterek, Kudüs'ü savunmak ve kuşatmayı kırmak için tüm seçeneklerin mevcut olduğunu ifade etti. Radwan, arabulucuları İsrail işgalinin sona erdirilmesi için baskı yapmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Mescid-i Aksa, Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından 21 Ağustos 1969'da yakılmıştı. Mescidin güney kesiminde bulunan ve Kıble Mescidi olarak bilinen doğu bölgesindeki yangında, aralarında Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu.

İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı

Avustralya, İsrail, Mescit, Gazze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı 00:19 Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü 22:58 Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu 21:57 Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu
Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı 20:58 Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti 20:49 Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati 20:19 Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati "Zeon" Akçay trafik kazası geçirdi
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti 17:03 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı 16:17 Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı
17:51 Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
17:44 Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı
17:21 Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
17:20 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu
17:13 Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi
17:08 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok
17:02 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti
16:49 Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı
16:29 Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi
Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı         
00:24
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu         
22:10
Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:26
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi         
20:54
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı         
17:44
Seçmene Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi         
16:30
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu         
10:14
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 04:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçlerinden Gazze'de Filistinlilere müdahale: 24 Filistinli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement