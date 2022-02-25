İsrail güçlerinden "Harem-i İbrahim katliamını" anma yürüyüşüne müdahale - Son Dakika
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İsrail güçlerinden "Harem-i İbrahim katliamını" anma yürüyüşüne müdahale

25.02.2022 19:38
İsrail güçlerinden "Harem-i İbrahim katliamını" anma yürüyüşüne müdahale

İsrail güçleri, "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) katliamının" 28. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen yürüyüşe müdahale etti.

İsrail güçleri, "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) katliamının" 28. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen yürüyüşe müdahale etti.

Yüzlerce kişi, Harem-i İbrahim'e yönelik kanlı baskının 28. yılında Filistinlilerin geçişine kapatılan Şehitler Caddesi'ne doğru yürüdü.

Antisiyonist Yahudi aktivistler ile siyasilerin de katıldığı yürüyüşte Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail işgalini kınayan sloganlar atılarak, Şehitler Caddesi'nin açılması talep edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri yürüyüş düzenleyenlere plastik mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

El Halil Savunma Komitesi Üyesi Hişam eş-Şerbati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in şehirde "ırk ayrımcılığı" politikası uyguladığını söyledi.

Şerbati, "İsrail'in Yahudilere sivil hukuk, Filistinlilere ise askeri hukuk kuralları çerçevesinde muamelede bulunduğunu" belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından BM kuruluşlarına çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, Harem-i İbrahim'in Yahudileştirilmesinin ve altındaki kazıların durdurulması için sorumluluk almaya çağrıldı.

Açıklamada, Harem-i İbrahim ve El Halil'in Eski Şehir bölgesine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmakla kalmayıp söz konusu yerlere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanması talep edildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail güçlerinden Harem-i İbrahim katliamını anma yürüyüşüne müdahale
İsrail güçlerinden Harem-i İbrahim katliamını anma yürüyüşüne müdahale
İsrail güçlerinden Harem-i İbrahim katliamını anma yürüyüşüne müdahale
İsrail güçlerinden Harem-i İbrahim katliamını anma yürüyüşüne müdahale

YORUMLAR
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HALİL - İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ndeki katliamın 28. yılında da ihlallerini sürdürüyor HALİL - İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ndeki katliamın 28. yılında da ihlallerini sürdürüyor İsrail askerleri ve yerleşimciler Filistin köyünün girişini araçlarıyla kapattı İsrail askerleri ve yerleşimciler Filistin köyünün girişini araçlarıyla kapattı

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden 'Harem-i İbrahim katliamını' anma yürüyüşüne müdahale - Son Dakika


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