İsrail güçlerinden İİT'nin Filistin Temsilcisi'nin konutuna baskın düzenleme girişimi - Son Dakika

İsrail güçlerinden İİT'nin Filistin Temsilcisi'nin konutuna baskın düzenleme girişimi

İsrail güçleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Temsilcisi Ahmed er-Ruveydi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlemeye kalkıştı.

İsrail güçleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Temsilcisi Ahmed er-Ruveydi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlemeye kalkıştı.

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İİT Filistin Temsilcisi Ruveydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde bulunan konutunun yakınında Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı sırada evine baskın düzenlemeye kalkıştıklarını belirtti.

Ruveydi, İİT'nin Filistin Temsilcisi olduğunu, böylesi büyük bir uluslararası kuruluşun temsilcisinin evine baskın düzenlenemeyeceği, İsrail makamlarının bundan sorumlu olacağını vurguladıktan sonra İsrail güçlerinin geri çekildiğini aktardı.

İsrail güçlerinin ülkedeki Kovid-19 salgınına rağmen kutsal kentte yıkım ve gözaltı politikalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Ruveydi, İsrail'in ihlallerine karşı çıkan her sesin susturulmaya çalışıldığını kaydetti.

- Kudüs Şeriat Mahkemesi hakimi gözaltına alındı

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail polislerinin Konsey'e bağlı Kudüs Şeriat Mahkemesi Hakimi Şeyh İyad El-Abbasi'yi gözaltına aldığını belirtti.

Aynı yetkili, İsrail polislerinin gözaltıya ilişkin herhangi bir gerekçe göstermediğini kaydetti.

Öte yandan İsrail polisleri, Kudüs'teki Arap Araştırmaları Derneği Harita Dairesi Başkanı Halil Et-Tüfekçi'yi de işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldı.

Tüfekçi'nin adının açıklanmasını istemeyen bir aile ferdi AA muhabirine, İsrail polislerinin Dahiyet El-Berid mahallesinde bulunan evine düzenlediği baskınla herhangi bir gerekçe göstermeden Filistinli uzmanı gözaltına aldığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden İİT'nin Filistin Temsilcisi'nin konutuna baskın düzenleme girişimi - Son Dakika
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