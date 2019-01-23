İsrail Güçlerinden "Irkçı Yol" Protestosuna Müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da geçtiğimiz günlerde ulaşıma açılan ve ortasına inşa edilen duvarla iki kısma ayrılan "ırkçı yolu" protesto eden göstericilere müdahalede bulunarak 3 Filistinli aktivisti gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da geçtiğimiz günlerde ulaşıma açılan ve ortasına inşa edilen duvarla iki kısma ayrılan "ırkçı yolu" protesto eden göstericilere müdahalede bulunarak 3 Filistinli aktivisti gözaltına aldı.



Bir grup Filistinli aktivist, Batı Şeria'da inşa edilen ve ortasına örülen duvarla ikiye bölünerek İsrail plakalı araçlar ile Filistinli plakalı araçların kullanacağı güzergahı ayıran ırkçı yolu protesto etti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Anata köyü yakınında toplanan aktivistler ırkçı yolun girişini bir süreliğine trafiğe kapattı.



Filistinli bayraklarıyla bir süre yolda eylem yapan göstericiler, İngilizce ve İbranice "Irkçılığa ve ilhaka hayır" yazılı pankart açtı.



Göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak protestocuları dağıtan İsrail güçleri ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.



İsrail güçleri protestoya katılan 3 Filistinli aktivisti gözaltına aldı.



İsrail yolları da böldü



İsrail, ocak ayı başında bölgedeki bazı yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde kalan yerleşimcilerin Kudüs'e ulaşımını kolaylaştırmak için Batı Şeria'da inşa edilen yaklaşık 5 kilometrelik yolu ulaşıma açmıştı.



Söz konusu yol, ortasına örülen ve yer yer yüksekliği 8 metreyi bulan duvarla iki kısma ayrılmış durumda. İkiye ayrılan yolun bir bölümü sadece İsrail plakalı araçların kullanımına tahsil edilirken, diğer taraf ise Filistinli plakalı araç kullanan sürücülere tahsis edildi. Özel izin haricinde Filistin plakalı araçların İsrail plakalı araçların kullandığı yola girişine izin verilmiyor.



İsrail plakalı araçların kullandığı yoldan Batı Şeria ile Kudüs arasında ulaşım sağlanırken, aynı yolun Filistin plakalı araçlara tahsis edilen kısmından Kudüs'e geçiş yapılamıyor.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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