İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
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İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

6 saat önce

İsrail polisi, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın, System.String[]

İsrail polisi, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Yerel medya, Kudüs'ün diğer bölgelerinde de onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkat çekmek üzere sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinliler, İsrail polisi tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Filistinlilerin polisin bu müdahalesine sloganlarla karşılık verdiği bildirildi.

Filistin merkezli haber ajansı Wafa'da yer alan habere göre, Kudüs'ün diğer bölgelerinde onlarca Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin görüntüleri

-Filistinlilerin sloganları

-Detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
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