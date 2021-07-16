İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinli göstericilere müdahale: 108 yaralı - Son Dakika

Korona tablosundan iki iyi haber! Bir il daha mavi kategoriye geçti, vakalar düşüşte

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 108 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta ve Beit Dajan kasabalarında kurulan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Cuma namazı sonrası gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta ve Beit Dajan köylerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 18'i gerçek, 50'si ise plastik mermiyle olmak üzere toplam 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Beyta kasabasında Sabih Dağı'nda İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasadışı inşa edilmesine tepki olarak 2 aydır protestolar düzenleniyor. Beit Dajan kasabasında da işgal tehdidi altındaki topraklarda birkaç aydır Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)