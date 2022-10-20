İsrail güçlerinden Nablus'taki ablukayı protesto eden Filistinlilere müdahale - Son Dakika
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İsrail güçlerinden Nablus'taki ablukayı protesto eden Filistinlilere müdahale

20.10.2022 15:48
İsrail güçlerinden Nablus'taki ablukayı protesto eden Filistinlilere müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 10 gündür süren kuşatmayı protesto amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 10 gündür süren kuşatmayı protesto amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistinliler, Nablus'un kuzeyindeki Deyr Şeref'te İsrail'in Filistin topraklarına yönelik işgal politikalarını protesto etti.

İsrail askerlerinin kapatılan yolu açmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği, çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrailli bir askerin silahlı saldırıda ölmesi üzerine 12 Ekim'de kenti kuşatmaya alan İsrail güçleri, kentin giriş çıkışlarına bariyerler kurdu. Filistinlilerin kente giriş ve çıkışlarına sıkı kontrollerin ardından izin veriliyor.

Nablus kenti, İsrail güçlerince uygulanan kuşatma nedeniyle adeta "açık cezaevine" dönüştü. Kent sakinleri, bu uygulamalar nedeniyle kontrol noktalarında 3 saatten fazla zaman harcadıklarını söylüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük şehirlerinden Nablus, Filistin ekonomisinin merkezi noktalarından biri olmasına rağmen şehirdeki ticari hareketlilik kuşatma nedeniyle sekteye uğradı.

Ne olmuştu?

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptıkları açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

İsrail askerleri, 12 Ekim'de Nablus kentini kuşatma altına almıştı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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