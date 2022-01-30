İsrail güçlerinden, Necef Çölü'ndeki uygulamaların protesto edildiği gösteriye müdahale - Son Dakika

İsrail askerleri, Necef Çölü (Negev) bölgesindeki Araplara yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla Doğu Kudüs'te düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin çağrısıyla onlarca Filistinli, Han el-Ahmer beldesinde toplandı.

İsrail'in Necef Çölü bölgesindeki Araplara yönelik uygulamalarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye FKÖ yöneticileri, Fetih Hareketinin Merkez Komitesi, öğrenciler, aktivistler ve Filistinli aileler katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Necef bölgesindeki Arapları destekleyen ve İsrail uygulamalarını kınayan sloganlar attı.

İsrail askerleri, Filistinlilere ses bombası ile müdahale ederek bölgeye giriş çıkışları engelledi.

Başbakanlık ofisi önünde gösteri

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Kudüs'ün güneyindeki ofisi önünde de gösteri düzenlendi.

İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre, ülkenin dört bir yanından onlarca İsrail vatandaşı Filistinli, başbakanlık ofisi önünde toplandı.

Haberde, Filistin 1948 İslami Hareketi kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah ile İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi üyelerinin de gösteriye katıldığı aktarıldı.

Hükümetin haftalık kabine toplantısının düzenlendiği başbakanlık ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Necef'teki politikasını eleştiren sloganlar attı.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi, İsrail saldırılarına karşı Necef sakinlerini desteklemek ve Necef'te gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etmek için Başbakan Bennett'in ofisinin önünde gösteri düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Tartışmalı ağaçlandırma kampanyası

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Bölgenin yerel halkı Filistinli bedeviler, Siyonist Yahudi Ulusal Fonu tarafından yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine, yüzyıllardır yaşadıkları topraklara el konulması ve "Yahudileştirme" maksadıyla yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

İsrail güçleri, 11 Ocak'tan bu yana devam eden protestolarda şu ana kadar 87 kişiyi gözaltına aldı.

Necef Çölü'nde tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.