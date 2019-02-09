Son Dakika Haberleri: İsrail Güçlerinden Ramallah'ta Cami Baskını: 3 Yaralı

İsrail Güçlerinden Ramallah'ta Cami Baskını: 3 Yaralı

19 dakika önce

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde camiye düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

İsrail Güçlerinden Ramallah'ta Cami Baskını: 3 Yaralı, System.String[]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde camiye düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haber göre, kamufle olmuş bir grup İsrail gücü Ramallah'ta bulunan Cemal Abdulnasır Camisine baskın düzenleyerek Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığında görevli Hamza Ganem'i gözaltına aldı.

Caminin güvenlik kamera kayıtlarına da el koyduğu belirtilen timin Ramallah'tan çıkışını kolaylaştırmak için bölgeye İsrail askerleri geldi.

Baskını haber alarak bölgeye gelen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri baskına tepki gösteren kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 Filistinli hafif şekilde yaralandı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis yaptığı yazılı açıklamayla baskını kınayarak uluslararası camiayı Müslümanlar ve Hristiyanlara ait kutsal yerleri İsrail saldırılarından korumaya çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel
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