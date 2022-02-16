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İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı - Son Dakika

İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı

16.02.2022 23:52

- İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı İsrail güçleri, Ramallah'ta bir sanayi tesise düzenlediği sırada teslim olan savunmasız Filistinli gence köpekle saldırdı.

- İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı

RAMALLAH - İsrail güçleri, Ramallah'ta bir sanayi tesise düzenlediği sırada teslim olan savunmasız Filistinli gence köpekle saldırdı.

Filistin'in Ramallah kentinde geçtiğimiz pazartesi günü İsrail güçleri, bir sanayi tesisine düzenledikleri baskın sırasında tesiste bekçilik yapan 19 yaşındaki Malik Maalla'ya köpekle saldırdı. Tesisteki güvenlik kamersı tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerini karşısında gören ve ellerini havaya kaldırarak teslim olan gencin, silahsız ve savunmasız olmasına rağmen askerlerin köpeğe saldır emri verdiği görüldü.

Filistin Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail güçlerinin Filistinli tutsaklara ve tutuklulara yönelik uygulamalarını kınama çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı
İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı
İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı

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Pazartesi, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden, teslim olan Filistinli gence köpekli saldırı - Son Dakika


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