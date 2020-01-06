İsrail güçlerinden "Yahudi yerleşim birimi protestosuna" müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçlerinden 'Yahudi yerleşim birimi protestosuna' müdahale - Son Dakika

İsrail güçlerinden "Yahudi yerleşim birimi protestosuna" müdahale

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlileri güç kullanarak dağıttı.

İsrail güçlerinden

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlileri güç kullanarak dağıttı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin çağrısıyla çok sayıda kişi Kalkilya bölgesindeki yerleşim birimlerinin genişletilmesini protesto etmek için toplandı.

Kalkilya'daki yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan göstericiler, İsrail askerlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Eylemciler bir süre sonra bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Batı Şeria ve Kudüs'te 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde ikamet eden yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimci, İsrail'in bölgeye yönelik işgalini derinleştiriyor.

Uluslararası hukuk, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın "Karşılık vereceğiz" tehdidine İran'dan yanıt: Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz
İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
01:38 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
01:31 Cinnet getiren güvenlik korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:30 Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:20 Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
01:18 Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 01:43:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçlerinden "Yahudi yerleşim birimi protestosuna" müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]