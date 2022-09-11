Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı

11.09.2022 18:52
Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail güçlerinin 5 gün önce Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli, son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin 5 gün önce Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli, son yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli genç Hamed Ebu Celde'nin (24) naaşı, yüzlerce kişi tarafından Cenin Hastanesinden alınarak, Cenin Mülteci Kampı'na getirildi.

Cenaze töreninin ardından Ebu Celde'nin cenazesi, kampın mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 gün önceki olaylarda Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin kurşunuyla yaralanan Ebu Celde'nin kaldırıldığı Cenin Devlet Hastanesinde bugün hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana 94 Filistinliyi öldürdü.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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