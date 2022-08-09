İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

09.08.2022 19:51
İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistin'in El Halil kentinde 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistin'in El Halil kentinde 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden gencin adının Mo'men Yassin Jaber olduğu belirtilerek, Jaber'in açılan ateşte kalbinden vurulduğu aktarıldı. Jaber'in Al-Ahli Hastanesi'de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, bugün 3 Filistinliyi daha öldürmüştü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirmiş, bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmalar patlak vermişti. Baskında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 40 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir gençte bulunuyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir İsrail'in arananlar listesinde bulunan El Fetih örgütünün silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın üst düzey yöneticisi İbrahim Al-Nabulsi'nin evine baskın düzenlendiğini ve çıkan çatışmada Al-Nabulsi ile başka bir kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti. - EL HALİL

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
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