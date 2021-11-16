İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli genç Saddam Beni Avde (26) son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli genç Saddam Beni Avde (26) son yolculuğuna uğurlandı. Tubas Türk Devlet Hastanesinden teslim alınan Beni Avde'nin cenazesi doğduğu yer olan Tamun beldesine getirildi. Yüzlerce kişinin katılımıyla beldede kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı toprağa verildi. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde, Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda gerçek mermiyle ateş açması sonucu 26 yaşındaki Beni Avde'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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