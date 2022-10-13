Cuhr ed-Dik bölgesindeki Kaysariya Okulu'na düşen gaz kapsülleri nedeniyle onlarca çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ve sağlık merkezlerine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu eylem "vahşi bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçlerinin attığı gaz kapsülleri Gazze'de bir okula düştü - Son Dakika

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