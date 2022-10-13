İsrail güçlerinin attığı gaz kapsülleri Gazze'de bir okula düştü - Son Dakika
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İsrail güçlerinin attığı gaz kapsülleri Gazze'de bir okula düştü

13.10.2022 14:08
İsrail güçlerinin attığı gaz kapsülleri Gazze'de bir okula düştü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne attığı gaz kapsüllerinden bazılarının bir okula düştüğü ve öğrencilerin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne attığı gaz kapsüllerinden bazılarının bir okula düştüğü ve öğrencilerin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Gazze'deki Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerine göz yaşartıcı gazlar atarak yeni bir suç işlediği belirtildi.

Cuhr ed-Dik bölgesindeki Kaysariya Okulu'na düşen gaz kapsülleri nedeniyle onlarca çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ve sağlık merkezlerine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu eylem "vahşi bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uygulamalarına karşı uluslararası toplumun müdahil olması istendi.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin attığı gaz kapsülleri Gazze'de bir okula düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçlerinin attığı gaz kapsülleri Gazze'de bir okula düştü - Son Dakika
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