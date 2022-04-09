İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

09.04.2022 16:40
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç Ahmed es-Sadi'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç Ahmed es-Sadi'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Cenin Devlet Hastanesi'nden alınarak Cenin Mülteci Kampı Camisine getirilen Sadi'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kamptaki Şehitler Kabristanı'na defnedildi.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninde, İsrail karşıtı sloganlar atıldı, silahlı kişilerce havaya ateş açıldı.

İsrail askerlerinden Cenin Mülteci Kampı'na baskın

İsrail askerleri, Tel Aviv'de 7 Nisan Perşembe günü 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Raad Hazım'ın ailesinin de yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'na bu sabah baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında başından ve göğsünden vurulan Sadi, kaldırıldığı Cenin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı baskında, biri 19 yaşındaki Filistinli bir kız olmak üzere 13 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da askerlerin sınır polis birlikleri ile Cenin Mülteci Kampı'na operasyon düzenlediği bildirilmişti. Operasyon sırasında İsrail askerlerinin "kamptaki silahlı Filistinlilere ateş açtığı" kaydedilmiş, ordunun "terör saldırılarını önlemek için Cenin veya başka noktalarda terörle mücadele operasyonlarına devam edeceği" ifade edilmişti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

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Mülteci Kampı, Batı Şeria, Cenaze, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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