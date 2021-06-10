İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskını sırasında hayatını kaybeden 2 Filistinli toprağa verildi - Son Dakika

İsrail makamlarından olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cenin'deki Askeri İstihbarat Servisi Müdürü Albay Talib Salahat, yaptığı açıklamada, Aleyvi ile Ayese'nin gece nöbeti sırasında öldürüldüğünü kaydetmişti.

Batı Şeria'daki baskında hayatını kaybeden üçüncü Filistinli, İsrail hapishanelerindeki eski tutuklulardan Cemil Mahmud el-Amuri'nin naaşı ise İsrail tarafından ailesine teslim edilmedi.

Nablus Devlet Hastanesinden alınan Aleyvi'nin naaşı, Zevata beldesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Ayese'nin cenazesi ise Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesinden alınarak doğum yeri olan Sanur beldesinde toprağa verildi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistin Askeri İstihbarat Servisinden Yüzbaşı Teysir Ayese (33) ve Teğmen Ethem Aleyvi (23) için Batı Şeria'da iki farklı bölgede askeri cenaze töreni düzenlendi.

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