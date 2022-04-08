İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriye müdahalesinde 5'i gerçek mermi ile olmak üzere 20 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Kalkilya'nın doğusundaki Kafr Kaddum, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen ve Ramallah'ın doğusundaki Kafr Malik bölgelerinde düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde İsrail güçleri Filistinlilere müdahale etti.

Kafr Kadum Halk Direnişi Koordinatörü Murad Şitevi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gösteriye katılan 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını belirtti.

Şitevi, onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiden etkilendiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril da yaptığı yazılı açıklamada, Beyt Decen beldesinde gösteriler sırasında yaralanan 15 Filistinliye ilk yardım müdahalesi yapıldığını kaydetti.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre Kafr Malik köyünde ise Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşılık vermesi üzerine iki grup arasında çatışma çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.