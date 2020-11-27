İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı

27.11.2020 15:01
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı, System.String[]

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde bir kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde bir kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçlerinin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını aktaran tanıklar, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle bir Filistinlinin yaralandığını, onlarca göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

– Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı - Son Dakika


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