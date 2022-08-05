İsrail güçlerinin, Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Filistin'den misilleme geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. Bakanlık roketlerden 46'sının sınırı geçtiğini, 33'ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellediğini belirtti.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail: 'Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı' - Son Dakika

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