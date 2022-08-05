İsrail: "Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı" - Son Dakika
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İsrail: "Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı"

05.08.2022 22:49
İsrail: "Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı"

İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.

İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.

İsrail güçlerinin, Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Filistin'den misilleme geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. Bakanlık roketlerden 46'sının sınırı geçtiğini, 33'ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellediğini belirtti.

Filistin İslami Cihat Örgütü ise Gazze'den İsrail'e 100 roketin fırlatıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu. - GAZZE

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Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail: 'Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail: "Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldı" - Son Dakika
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