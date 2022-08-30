İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı - Son Dakika
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İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı

30.08.2022 15:02
İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı

İsrail güçlerinin, Filistin'in Nablus kentine bağlı Rujeib kasabasında bir evi kuşatarak saldırı düzenlemesi sonucu 25 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, Filistin'in Nablus kentine bağlı Rujeib kasabasında bir evi kuşatarak saldırı düzenlemesi sonucu 25 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Rujeib kasabasında, Filistinli Sawalhi ailesine ait bir evi kuşatarak, hoparlörler ile içeridekilere teslim olmalarını söyledi. Daha sonra evi yıkmakla tehdit eden İsrail askerleri saldırı başlattı. Filistin Kızılayı Acil Durum ve Ambulans Departmanı Başkanı Ahmed Cibril, kasabada çıkan çatışmalarda toplam 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği'ne bağlı (PMRS) sağlık görevlileri, uyluk kemiğinden vurulan 1 erkeğin Rafidiya Hastanesi'ne sevk edildiğini ve durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Olay sonrası isimleri Nabil Sawalhi ve Nehad Awad olan 2 genç İsrail askerlerine teslim oldu. - BATI ŞERİA

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Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı - Son Dakika
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