Son dakika haber... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi - Son Dakika

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hamayil'in göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu belirtilmişti.

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