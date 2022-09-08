İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

08.09.2022 09:34
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Beytin köyü girişinde sabahın erken saatlerinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri Beytin köyü girişinde bir Filistinliyi vurdu ve ardından bölgeye girişleri kapatarak vurulan Filistinliye müdahale edilmesini de engelledi.

Aynı kaynağa göre, İsrail güçleri hayatını kaybeden Filistinlinin naaşını henüz teslim etmedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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