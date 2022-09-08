Öte yandan AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri Beytin köyü girişinde bir Filistinliyi vurdu ve ardından bölgeye girişleri kapatarak vurulan Filistinliye müdahale edilmesini de engelledi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria 'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.