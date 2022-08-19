İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı

19.08.2022 20:50
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistinliler, hem Yahudi yerleşim birimleri inşasını hem de yerleşimciler ile İsrail güçlerinin saldırılarını protesto etmek için El Halil'deki Bab ez-Zaviye Mahallesi, Kalkilya'nın doğusunda bulunan Kefer Kaddum ve Batı Şeria'nın Beyt Decin'de cuma namazının ardından gösteri düzenledi.

İsrail güçleri gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki çeşitli yerlerde İsrail askerlerinin müdahalesinde 1'i gerçek, 8'i plastik mermiyle olmak üzere 9 Filistinli gencin yaralandığı, onlarca kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

Yasa dışı yerleşim birimleri

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı Filistinliler her hafta cuma protestolar düzenliyor.

İsrail güçleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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