İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde biri gerçek mermiyle olmak üzere 8 Filistinli yaralandı, onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

İsrail askerleri Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum, Nablus'taki Beyt Decen ve Beyta, Tulkerm'deki Beyt Lid ile El Halil'deki Beyt Emr beldelerinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kefr Kaddum, Beyt Decen ve Beyta'da plastik mermiyle yaralanan 6 kişi ile atılan gazdan etkilenen 23 kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Kızılay ekiplerinin El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr'de de biri gerçek, diğeri plastik mermiyle yaralanan 2 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu, gerçek mermiyle yaralanan kişinin tedavi edilmek üzere Aliye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Tulkerm'in doğusundaki Beyt Lid'de de cuma namazı sonrası onlarca Filistinli ile İsrail askerleri arasında Yahudi yerleşim yeri inşası lehine el konulma tehdidi altındaki araziler nedeniyle gerginlik yaşandı.

Namaz kılan Filistinliler ile bazı Yahudi yerleşimciler arasında sözlü tartışma yaşanması üzerine İsrail askerleri, Filistinlilere metal mermiler ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taşla karşılık verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampı'ndaki Ras Hamis semtinde bir eve baskın düzenlediği, Filistinlilerin araçlarına göz yaşartıcı gaz bombası attığı ve bunun üzerine Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olayların çıktığı belirtildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasadışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri Filistinli protestoculara, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.