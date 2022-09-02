İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 7 Filistinli yaralandı, onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

Filistinlilerin Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum, Nablus'taki Beyt Decen ve Beyta, Kudüs'ün doğusundaki El-Cib beldelerinde düzenlediği barışçıl gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, plastik mermiyle yaralanan 7 kişi ile atılan gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

İsrailli Milletvekili Ben Gvir'den yine provokasyon

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben Gvir liderliğindeki onlarca Yahudi yerleşimci, ellerinde İsrail bayraklarıyla Arap karşıtı sloganlar atarak Kudüs'ün kuzeybatısındaki Nebi Samuel köyüne baskın düzenledi.

Yerleşimciler, cuma namazını kılmak için bir araya gelen kalabalığa cam şişe ve taşlar attı.

Sık sık şiddet eylemlerine yol açan provokatif baskınlara öncülük etmesiyle tanınan Ben Gvir, burada gazetecilere verdiği demeçte, "Buraya ev sahibinin kim olduğunu açıklamaya geldim. Buraya İsrail bayraklarıyla onlara şunu söylemek için geldik: Ev sahibi biziz ve İsrail devleti asla diz çökmez." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri Filistinli protestoculara, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.