Baskınlarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığı, ayrıca bazı noktalarda yapılan aramalarda silahların ele geçirildiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Selfit, El-Bire ve El-Halil kentlerinde çeşitli noktalara İsrail güçlerince baskın düzenlendi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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