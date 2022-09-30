İsrail askerleri ayrıca mülteci kampındaki bir araca gerçek mermiyle ateş açarak iki yolcuyu yaraladı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Celezon Mülteci Kampı'nda bir eve baskın düzenleyerek 17 yaşındaki bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 7'sini gözaltına aldı - Son Dakika

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