İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 7'sini gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 7'sini gözaltına aldı

30.09.2022 13:58
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 7'sini gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldığı, iki kişiyi de yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldığı, iki kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Celezon Mülteci Kampı'nda bir eve baskın düzenleyerek 17 yaşındaki bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri ayrıca mülteci kampındaki bir araca gerçek mermiyle ateş açarak iki yolcuyu yaraladı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlediği baskınlarda da 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 7'sini gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 7'sini gözaltına aldı - Son Dakika
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