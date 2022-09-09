İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

09.09.2022 16:52
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı onlarca kişi ise atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı onlarca kişi ise atılan gazdan etkilendi.

Filistinlilerin Nablus'a bağlı Beyta, Beyt Decen ve Aynebus ile Kudüs'ün kuzeyindeki El-Cib beldelerinde düzenlediği barışçıl gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, plastik mermiyle yaralanan 2 kişi ile atılan gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri Filistinli protestoculara, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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