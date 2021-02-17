İsrail güçlerinin kardeşini gözaltına aldığı kadın kalp krizinden öldü - Son Dakika

İsrail güçlerinin Beytüllahim'de bir Filistinliyi evini basarak gözaltına altına almasının ardından ablası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Beytüllahim'in doğusundaki Abu Anjim köyünde yaşayan Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail ordusu bir Filistinli gözaltına alındı. Kardeşinin gözaltına alınmasını kaldıramayan ablası yaşadığı korkunun ardından kalp krizi geçirdi. 67 yaşındaki kadın Beytüllahim'de bulunan bir hastanede tedavi altına alınmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşgal güçlerinin yaptığı açıklamada, "Kadının ölümü, askerlerin evden çıkmasının ardından yaşandı ve evde olağandışı bir şey yaşanmadı" dedi. - BEYTÜLLAHİM