İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi - Son Dakika
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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi

15.04.2022 23:55

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına başkentte tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına başkentte tepki gösterildi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından toplanan grup, " Ankara'dan Kudüs'e direnişe bin selam" sloganları attı.

Burada açıklama yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Ankara Temsilcisi Hacı Aydemir, İsrail'in gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını belirterek, "Peygamber efendimizin de ifade ettiği gibi Mescid-i Aksa ve çevresi, Müslümanlar tarafından kıyamete kadar boş bırakılmayacak, orası ibadet ve ziyarete açık bırakılacaktır." dedi.

Aydemir, Mescid-i Aksa'nın çevresinde bulunan Filistinlilerin yıllardır maddi ve manevi olarak kararlılık ve özveriyle onurlu direnişi dünya Müslümanlarına gösterdiklerini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin ise "Biz Filistin konusunda tüm partiler, vakıflar, dernekler ve cemaatlerle itirazımızı ortaya koyarız. Buradan Filistin halkına o kutsal direnişçilere selam ediyorum. Unutmayın, Türk halkı yaşlısıyla genciyle ihtiyarıyla kadınıyla kızıyla size dua ediyor. İtirazı meydanlarda dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan çok sayıda sivil toplum örgütü ve vatandaş, dua edilmesinin ardından alandan ayrıldı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi

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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını başkentte protesto edildi - Son Dakika
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