İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Kırşehir'de protesto edildi - Son Dakika
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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Kırşehir'de protesto edildi

17.04.2022 23:33
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Kırşehir'de protesto edildi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğinin çağrısıyla, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından toplanan grup, çeşitli sloganlar attı, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" şeklinde pankartlar açtı.

Burada basın açıklaması yapan TÜGVA Kırşehir Üniversite Sorumlusu Kaan Ardahanlı, İsrail'de bazı grupların İsrail güçlerinin desteğiyle ramazan ayında Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uygulandığını, masumların öldürüldüğünü belirten Ardahanlı, "İsrail'in son saldırısı neticesinde yüzlerce gazimiz, onlarca şehidimiz var. İlk kıbleyi namusu olarak görüp etten duvar ören kardeşlerimiz var." dedi.

Açıklamaya, İlim Yayma Cemiyeti Kırşehir Şube Başkanı Ahmet Gökbel, Hukuki Araştırma Derneği Kırşehir İl Temsilcisi Bilgehan Altaş, Kırşehir İHH Başkanı Hikmet Kılıç, Kırşehir İmam Hatipliler Derneği Başkanı Alparslan Yıldız, TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, farklı sivil toplum kuruluşu ve sendikaların üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kırşehir, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Kırşehir'de protesto edildi - Son Dakika


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