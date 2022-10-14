İsrail güçlerinin Nablus'taki kuşatması üçüncü gününde sürüyor - Son Dakika
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İsrail güçlerinin Nablus'taki kuşatması üçüncü gününde sürüyor

14.10.2022 15:04
İsrail güçlerinin Nablus'taki kuşatması üçüncü gününde sürüyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine uyguladığı kuşatma üçüncü gününde devam ediyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine uyguladığı kuşatma üçüncü gününde devam ediyor.

İsrailli bir askerin silahlı saldırıda ölmesi üzerine 12 Ekim'de kenti kuşatmaya alan İsrail güçleri, giriş çıkışlara bariyerler kurdu. Filistinlilerin kente giriş ve çıkışlarına, yapılan kontrollerin ardından izin veriliyor.

Nablus'a bağlı Beyt Decen köyü sakinlerinden Muhammed Ebu Sabit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kontrolleri nedeniyle işinden evine 9 saatten uzun bir sürede gidebildiğini söyledi.

Ebu Sabit, Nablus kent merkezinde çalıştığını ve köyünün iş yerine uzaklığının sadece 4 kilometre olduğunu vurguladı.

"İsrail, toplu cezalandırma uyguluyor"

Fetih Hareketi Şura Meclisi Üyesi Teysir Nasrallah ise "İsrail, halkımızın iradesini kırmak için toplu cezalandırma uyguluyor." dedi.

Nasrallah, kentte İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında arbede yaşandığını aktardı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptıkları açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

İsrail askerleri, 12 Ekim'de Nablus kentini kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusu bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirmiş, olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bunun yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları ve onları koruyan İsrail askerlerinin tepkisiz kalması, bölgede sık sık tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin Nablus'taki kuşatması üçüncü gününde sürüyor - Son Dakika

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