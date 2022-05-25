İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

25.05.2022 17:02
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Gays Refik Yamin, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Gays Refik Yamin, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Yamin'in naaşı, Nablus kentindeki Rafidya Hastanesinden alınarak, kente getirildi. Yamin'in cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Yamin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta defnedildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yamin'in ölümüne ilişkin yaptığı basın açıklamasında, uluslararası topluma "çifte standartları kırma ve Filistin'in evlatlarını her gün onları hedef alan ölüm makinesinden koruma" çağrısında bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bu sabah gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Türbesi'ne güvenli girişini sağlamak amacıyla Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, olaylarda başından ağır yara alan Gays Refik'in (16) kurtarılamadığı kaydedilmişti.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusundaki "Yusuf Türbesi"ni, kutsal bir mekan olarak kabul eden Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise birkaç yüzyıllık geçmişi olan türbenin Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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