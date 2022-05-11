İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli, Gazze'de toprağa verildi - Son Dakika

İsrail askerlerinin 8 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktası yakınında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Mahmud Sami Halil İram, 4 gün sonra Gazze'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'de düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törende sık sık İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi yönünde sloganlar atıldı.

İram'ın naaşı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlığa defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Mahmud Sami Halil İram'ın Cibara kontrol noktası yakınlarında, İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise haberinde söz konusu kişinin Gazze'den olduğunu ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayrım Duvarı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştığını ifade etmişti.

İsrail yönetimi, İram'ın naaşını 4 gün alıkoyduktan sonra bu sabah Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ndeki ailesine teslim etmişti.