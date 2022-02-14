İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Muhammed Ebu Salah (17) için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Cenin yakınındaki Es-Sile el-Harisiye köyüne baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak hayatını kaybeden Ebu Salah'ın naaşı memleketi El-Yamun beldesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
İsrail ordusu, Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak amacıyla baskın düzenlemiş, evlerin yıkılışına engel olmak isteyen Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede çıkmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, köye yönelik baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika