Son dakika haber: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı

01.03.2022 14:44

Son dakika haberlerine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi.

Filistinli Abdullah Hasri (22) ve Şadi Necm'in (18) naaşları, kentteki devlet hastanesinden alınarak, Cenin Mülteci Kampına götürüldü. Kampta düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Ailesi ve yakınlarının vedalaşmasının ardından gençlerin naaşı, kamp camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampında İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşanmış, İsrail ordusunun gerçek mermiyle müdahalesinde 2 Filistinli ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince 2 Filistinlinin öldürülmesini kınamıştı.

Cenin Kampı çoğunlukla işgal güçlerinin baskınlarının ardından silahlı çatışmaların yaşandığı alana dönüşüyor.

Son dakika haber: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika haber: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika haber: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı

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Son dakika haberi! Filistin Yönetimi, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürmesini kınadı Son dakika haberi! Filistin Yönetimi, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürmesini kınadı İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria, İsrail, Cenaze, İşgal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


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