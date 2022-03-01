Son dakika haber: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi.

Filistinli Abdullah Hasri (22) ve Şadi Necm'in (18) naaşları, kentteki devlet hastanesinden alınarak, Cenin Mülteci Kampına götürüldü. Kampta düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Ailesi ve yakınlarının vedalaşmasının ardından gençlerin naaşı, kamp camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampında İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşanmış, İsrail ordusunun gerçek mermiyle müdahalesinde 2 Filistinli ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince 2 Filistinlinin öldürülmesini kınamıştı.

Cenin Kampı çoğunlukla işgal güçlerinin baskınlarının ardından silahlı çatışmaların yaşandığı alana dönüşüyor.