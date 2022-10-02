İsrail, tutuklu kardeşini ziyaret eden Filistinli kadını bıçaklı saldırı iddiasıyla gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, tutuklu kardeşini ziyaret eden Filistinli kadını bıçaklı saldırı iddiasıyla gözaltına aldı

02.10.2022 21:32
İsrail, tutuklu kardeşini ziyaret eden Filistinli kadını bıçaklı saldırı iddiasıyla gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, Rimon Cezaevi'nde tutuklu kardeşini ziyareti sırasında bir gardiyana bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli genç bir kadını gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Rimon Cezaevi'nde tutuklu kardeşini ziyareti sırasında bir gardiyana bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli genç bir kadını gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı'ndan Esil et-Tayti, kardeşi Seba et-Tayti'yi ziyaret için Rimon Cezaevi'ne gitti.

Tutuklu ailelerinin cezaevindeki yakınlarını ziyareti sırasında, cezaevi idaresi tarafından bir gardiyana bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli Esil gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Filistinli kadının nisan ayından bu yana gözaltında bulunan Seba et-Tayti'nin kardeşi olduğu kaydedilen açıklamada, ziyaret sırasında ayrıca Filistinli tutuklunun erkek kardeşi ve annesinin de gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.

Açıklamada, Filistinli tutuklunun hücreye sevk edildiği, gözaltına alınan Filistinli kadının sorguya alındığı ve tutukluların ziyaretlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Cezaevleri İdaresinin, ziyaretler sırasında kasıtlı olarak tutuklu yakınlarını küçümseyici ve provokatif bir şekilde aradığı kaydedilen açıklamada, Filistinli kadının hayatından İsrail Cezaevi İdaresi sorumlu tutuldu.

İsrail Ordu Radyosuna göre ise 23 yaşındaki bir kadın, Rimon Cezaevi'nde tutulan erkek kardeşini ziyareti sırasında bir İsrail güvenlik görevlisini bıçakladı.

Filistin Tutuklu İşleri Heyeti ise cezaevi idaresinin bir kadın gardiyanın bir genç kız tarafından bıçaklandığını iddia etmesinin ardından Rimon Cezaevinde gergin bir atmosferin hakim olduğunu aktardı.

Heyet, tutuklu yakınlarının ziyaret salonunda tutulduğunu, dışarıya çıkmalarına izin verilmediğini ve hapishanenin tamamen kapatıldığını ifade etti.

Filistinli açlık grevindeki tutuklu serbest bırakılmadı

Öte yandan, açlık grevini sona erdiren anlaşmaya göre bugün serbest bırakılması kararlaştırılan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, tutukluluk halinin yarına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Avavde'nin eşi Delal Halil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin avukatı Halid Zebarika'nın ifadelerine yer verdi.

Avukat, Avavde'nin tutukluluğunun, hakkında herhangi bir iddianame hazırlanmaksızın yarına kadar uzatıldığını belirtti.

Filistinli tutuklu Avavde'nin, 31 Ağustos'ta İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 171 gün sürdürdüğü açlık grevini sonlandırdığı bildirilmişti.

Avavde'nin İsrail makamlarıyla anlaşmaya vardığı, söz konusu anlaşma doğrultusunda açlık grevini sonlandırdığı ve buna göre Avavde'nin 2 Ekim 2022 tarihinde serbest bırakılacağı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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