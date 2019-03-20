İsrail Güvenlik Güçleri 2 Filistinli Genci Öldürdü

– İsrail güvenlik güçlerinin 2 Filistinli genci, Hz. Yusuf Türbesi yakınlarında vurarak öldürüldüğü belirtildi.

– İsrail güvenlik güçlerinin 2 Filistinli genci, Hz. Yusuf Türbesi yakınlarında vurarak öldürüldüğü belirtildi.



Filistan haber ajansı Wafa'da yer alan haberde, Batı Şeria'da yer alan Nablus şehrindeki Hz. Yusuf Türbesi yakınlarında Ra'ed Hashem Hamdan (21) ve Zaid Imad Nouri (20) isimli 2 Filistinli gencin, İsrail güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak öldürüldüğü belirtildi.



İsrail ordusu, Filistinlilerin kendilerine saldırdıkları için ateş edilerek öldürüldüklerini duyurdu.

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