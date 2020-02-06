İsrail güvenlik güçleri, biri polis 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail güvenlik güçleri, biri polis 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika Dünya

İsrail güvenlik güçleri, biri polis 4 Filistinliyi öldürdü

6 saat önce

İsrail güvenlik güçleri, biri polis memuru 4 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güvenlik güçleri, biri polis 4 Filistinliyi öldürdü, System.String[]

İsrail güvenlik güçleri, biri polis memuru 4 Filistinliyi öldürdü.

İsrail yıkım ekiplerinin Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın Jenin şehrindeki evini yıkımı sırasında düzenlenen protesto gösterilerine İsrail güvenlik güçleri silahla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 19 yaşındaki Yezen Munzir Ebu Tabih öldürüldü, bölgede bir kontrol noktasında görev yapan Filistin polisi Tarek Badwan ise yaralandı. Yaralı polis memuru hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Filistinli polisin vurulma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Batı Şeria'daki diğer şehirlerde de çıkan olaylar da ise İsrail güvenlik güçleri biri 17 yaşındaki Mohammed al-Hadad olmak üzere 2 kişiyi öldürdü.


İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:31 Kaynak: DHA
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