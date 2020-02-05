İsrail güvenlik güçleri çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güvenlik güçleri çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güvenlik güçleri çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da çeşitli bölgelere düzenledikleri gece baskınlarında 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güvenlik güçleri çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da çeşitli bölgelere düzenledikleri gece baskınlarında 12 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçlerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere plastik mermi ile ateş eden polis, 2 kişiyi yaraladı.

Filistin'in haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli bölgelere düzenledikleri baskınlarda 12 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında İsrail polisine karşı koymaya çalışan 2 genç, plastik mermi ile vurularak yaralandı.

BASKINLAR GÜNLERDİR SÜRÜYOR

İsrail güçlerinin düzenlediği baskınlar günlerdir sürüyor. WAFA'nın paylaştığı bilgilere göre, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen baskınlarda 19, Pazar günü düzenlenen baskınlarda ise 10 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan, Batı Şeria'da çeşitli bölgelerde Filistinlilere ait evlerin İsrail tarafından yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Filistinlilerin gözaltına alınma görüntüleri

-İsrail polisinin Filistinlileri zorla götürmeye çalışması

-İsrail polisinin silah çekmesi

-Otoyolda Filistinlilerin kullandığı araçların durdurulması


Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:50 Kaynak: DHA
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